Etwas weniger Erstklässler in Hamburg als im Vorjahr

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburg erwartet im kommenden Schuljahr etwas weniger Erstklässlerinnen und Erstklässler als im Jahr davor. 16.831 Kinder werden nach den Ferien die erste Klasse besuchen, 2025 waren es an den staatlichen Grundschulen 16.867, wie die Schulbehörde mitteilte. Dafür soll es 785 Klassen geben.

Zudem werden nach Angaben der Behörde 10.537 Vorschulkinder erwartet, dafür werden 511 Vorschulklassen eingerichtet. Ab morgen versenden die Schulen die Briefe mit Aufnahmebescheiden für das Schuljahr 2026/27.

Das rasante Wachstum der Anzahl an Schülerinnen und Schülern flacht laut Behörde in den Grundschulen weiter langsam ab. «Ich bin Hamburgs Grundschulleitungen sehr dankbar, dass wir fast allen der Erstklässlerinnen und Erstklässler den Besuch an einer ihrer Wunschschulen ermöglichen können», sagte Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD).