Etwas Sonnenschein in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Am Sonntag können sich die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein auf etwas Sonne freuen. Im Tagesverlauf ist es zunächst stark bewölkt, vor allem in der Südhälfte und in Hamburg lockert es dann aber auf und es gibt zeitweilig Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen um 4 Grad. Dazu gibt es Nordostwind.

In der Nacht zum Montag breitet sich die Bewölkung wieder rasch südwärts aus, es bleibt aber weiterhin trocken. Die Tiefstwerte liegen um die 2 Grad, in Richtung Herzogtum Lauenburg gibt es örtlich 0 Grad. An der See weht ein frischer, früh an der Ostsee ein strichweise starker Nordostwind.