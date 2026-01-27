Etwas mehr Erwerbstätige 2025 in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Die Zahl der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr weiter leicht gestiegen. Im Vergleich zu 2024 legte sie um 1.800 auf einen neuen Höchststand von 1.478.700 Personen zu, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Mit einem Anstieg um 0,1 Prozent lag Schleswig-Holstein leicht über der bundes­weiten Entwicklung, wo die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert blieb.

Mit 78 Prozent Anteil an der Erwerbstätigkeit dominieren in Schleswig-Holstein die Dienst­leistungsbereiche. Dort stieg die Zahl der Erwerbstätigen in Jahresfrist um 0,3 Prozent. Im produzierenden Gewerbe gab es dagegen einen Rückgang um 0,3 Prozent.