Etwas mehr Arbeitslose in Bremen

Das Signet der Bundesagentur für Arbeit an einem Gebäude. Caroline Seidel/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) –

Die Arbeitslosigkeit hat in Bremen im April leicht zugenommen. Insgesamt waren im kleinsten Bundesland zuletzt offiziell 38.947 Menschen auf Jobsuche – eine Steigerung um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Quote wuchs verglichen mit der letzten Erhebung von Mitte März um 0,2 Punkte auf 10,7 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag mitteilte. Davor war die Arbeitsmarkt-Lage kaum verändert gewesen.

Bezogen auf die Situation vor einem Jahr gab es in Bremen im auslaufenden Monat deutlich mehr Arbeitslose. Ihre Zahl stieg um 7,2 Prozent, die Quote um 0,8 Punkte. Ein Sondereffekt hierbei ist laut BA, dass Geflüchtete aus der Ukraine jetzt mit in den Zahlen enthalten sind.

BA-Regionalchef Johannes Pfeiffer wies darauf hin, dass nach wie vor viele Arbeitgeber Fachkräfte suchten. Es sei häufig schwierig, Personal mit passenden Kompetenzen zu finden: «Qualifizierung ist der Schlüssel, um dabei zu unterstützen, die Menschen dort in Arbeit bringen zu können, wo dringend offene Stellen besetzt werden müssen.»