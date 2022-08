Etwas mehr Adoptionen in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Adoptionen von Minderjährigen ist im vergangenen Jahr in Hamburg leicht gestiegen. Wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte, wurden in der Hansestadt 90 Kinder und Jugendliche adoptiert, 3 mehr als im Vorjahr. Mit 63 Adoptionen erfolgte der überwiegende Teil den Angaben zufolge durch den Stiefvater beziehungsweise die Stiefmutter. 64 Adoptivkinder waren demnach jünger als drei Jahre. Zum Jahresende 2021 hätten sich zudem 30 Kinder und Jugendliche in sogenannter Adoptionspflege befunden, in der sie sich in die neuen Familien eingewöhnen sollen. Zum Vorjahr sei das ein Rückgang um 16.