Etwa Zehntausend Fachleute zu Verkehrskongress erwartet

Im Kongresszentrum am Hamburger Dammtor beginnt am Sonntag ein internationaler Mobilitätskongress. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ungefähr Zehntausend Fachleute aus dem Verkehrssektor werden von Sonntag bis Mittwoch zu dem internationalen Kongress UITP in Hamburg erwartet. Das teilte der Veranstalter mit. Die Eröffnungszeremonie ist am Sonntag um 17.30 Uhr im Congress Center Hamburg geplant. Teilnehmen sollen laut Übersicht Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) und Verkehrs-Staatssekretär Ulrich Lange (CSU).

Der Kongress endet offiziell am Mittwoch, wobei am Donnerstag noch einige Veranstaltungen geplant sind. Zusätzlich zu dem Kongress gibt es eine Messe, auf der sich mehr als 300 Aussteller in den Messehallen vorstellen.

Ausrichter ist der Internationale Verband für öffentliches Verkehrswesen (UITP) aus Brüssel, dem den Angaben nach rund 1.900 Verkehrsunternehmen aus mehr als 100 Länder angehören. Viele Mitglieder sind öffentliche Verkehrsunternehmen.

Hamburg setzte sich in einem Vergabeverfahren um die Ausrichtung des Kongresses gegen Städte wie Wien, Genf und Istanbul durch, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.