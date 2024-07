Etwa jede dritte Familienarbeitskraft auf Höfen ist weiblich

Auf den Höfen in Schleswig-Holtstein arbeiten weniger Frauen als 1949 Christian Charisius/dpa

Kiel (dpa/lno) – Etwa jede dritte Familienarbeitskraft in den landwirtschaftlichen Betrieben Schleswig-Holsteins ist eine Frau. Insgesamt waren im Jahr 2023 rund 5.500 der 17.800 Familienarbeits­kräfte weiblich, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. 1949 arbeiteten noch knapp 85.800 weibliche Familienarbeitskräfte in der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft. Das waren 56 Prozent der ständig beschäftigten Familienar­beitskräfte. Die Statistiker haben anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Deutschen Landfrauenverbandes Zahlen aus 2023 mit der ersten Landwirtschaftszählung nach dem Zweiten Weltkrieg verglichen.

Familienarbeitskräfte sind die Betriebsinhaberinnen und -inhaber, deren Partner und Partnerinnen sowie weitere Familienangehörige und Verwandte, die für den landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten.

Frauen sind in vielen Funktionen tätig

Frauen sind demnach unter anderem als eigen­ständige Agrar-Unternehmerin, leitende Angestellte im Agrarbüro von großen oder kleinen Unternehmen, Herdenmanagerin, als Partnerin des Be­triebsleiters oder als Minijobberin in einem Betrieb tätig. Unabhängig von der Betriebsgröße beträgt der Frauenanteil an den Familienarbeitskräften in den landwirtschaftlichen Betrieben Schleswig-Holsteins durchschnittlich 31 Prozent.

Von insgesamt rund 11.600 Betriebsleitungen und Geschäftsführungen waren 2023 in Schles­wig-Holstein 6.400 Personen in Vollzeit und 5.200 in Teilzeit beschäftigt. Zwölf Pro­zent dieser Leitungsfunktionen wurden dabei von einer Frau ausgeführt. 1949 waren nach Angaben der Statistiker gut zehn Prozent der landwirtschaft­lichen Betriebsleitungen weiblich.

Die meisten landwirtschaftlichen Betriebe sind familiengeführt

Die 17.800 Familienarbeitskräfte erbrachten im Norden rund die Hälfte der Arbeitsleis­tung in den Betrieben, wie die Statistiker schon früher im Jahr mitgeteilt hatten. Die 12.690 ständig beschäftigten Arbeitskräfte leis­teten rund 40 Prozent und die rund 9.100 Saisonarbeitskräfte etwa zehn Prozent der betrieblichen Arbeits­leistung. Im vergangenen Jahr waren die meisten Betriebe weiterhin im Besitz einzelner Personen oder von Ehepaaren (88 Pro­zent). Das Verhältnis von Haupt- (57 Prozent) zu Nebenerwerbsbetrieben (43 Prozent) blieb annähernd konstant.