Etwa die Hälfte der Grundschüler hat Angst vor Wasser

Es ist in Hamburg endlich wieder leichter für Kindergarten- und Grundschul-Kinder Kurse zum Schwimmenlernen zu finden. (Symbolbild) Jens Kalaene/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Etwa 6.000 Mädchen und Jungen haben im vergangenen Jahr in den Kursen des Hamburger Bäderlands das Schwimmen gelernt. «Das war ein sehr gutes Jahr. Wir haben etwa 600 Kurse à durchschnittlich zehn Kinder angeboten», sagte Bäderland-Sprecher Michael Dietel der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Kurse seien alle ausgebucht gewesen. Bäderland erreicht damit eigenen Angaben zufolge etwa ein Drittel eines Jahrgangs.

Hälfte der Grundschüler hat vor Schulschwimmen Angst vor Wasser

Trotz der vielen Schwimmlernkurse von Bäderland und anderen Anbietern in Hamburg gebe es aber nach wie vor sehr viele Kinder, die zu Beginn des Schulschwimmens nicht schwimmen können. «Derzeit ist etwa 50 Prozent der Grundschüler noch nicht einmal an Wasser gewöhnt und hat Angst davor, sich das Gesicht nass zu machen.» Das sei allerdings auch von Stadtteil zu Stadtteil sehr unterschiedlich. In finanziell schwachen Umfeldern sei die Nichtschwimmerquote meist deutlich höher.

Bäderland ist auch für das Schulschwimmen in Hamburg zuständig und hat im vergangenen Schuljahr 2023/24 etwa 15.000 bis 20.000 Grundschüler pro Jahrgang betreut. Die Mädchen und Jungen haben jeweils in der 3. und in der 4. Klasse ein halbes Jahr lang Schwimmen als Unterrichtsfach.

Trotz dieser Startbedingungen und der derzeit deutlich größeren Klassenverbände gelinge es dem Bäderland-Team aber, aus den meisten Grundschülern sichere Schwimmer zu machen. So schafften fast 84 Prozent der Mädchen und Jungen nach dem Schulschwimmen das Seepferdchen-Abzeichen, 70 Prozent davon sogar mindestens Bronze. Damit gelten 60 Prozent der Grundschüler am Ende der vierten Klasse als sichere Schwimmer.

Corona-Delle bei den Schwimmabzeichen wieder ausgebügelt

Das seien im Bundesvergleich sehr gute Zahlen, sagte Dietel. «Die Corona-Delle der erreichten Abzeichen ist ausgebügelt. Wir sind wieder auf dem normalen Pfad. Wir haben de facto immer mehr Kinder im Jahr, die schwimmen lernen.»