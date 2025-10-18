Etwa 55.000 Reisende heute am Airport erwartet

Hamburg (dpa/lno) –

Anlässlich der Schulferien rechnet der Hamburger Flughafen heute mit einem hohen Passagieraufkommen. Die Betreibergesellschaft erwartet etwa 55.000 an- und abreisende Gäste, wie eine Sprecherin sagte. Das seien voraussichtlich weniger als am Freitag, aber mehr als gewöhnlich. Zum Vergleich: Zwei Wochen zuvor habe der Flughafen etwa 43.000 Reisende gezählt.

Der Flughafen rät den Passagieren, mindestens zwei Stunden vor Abflug einzutreffen. Einige Fluggesellschaften bieten an, das Gepäck am Tag vor dem Flug abzugeben. Auch können Urlauber kostenlos Zeitfenster zur Sicherheitskontrolle buchen. Wer wenig Handgepäck mitnehme, verringere weiter die Kontrollzeit, teilte der Flughafen mit.

In Hamburg und Schleswig-Holstein beginnen am Montag die zweiwöchigen Herbstferien. Der Flughafen erwartet während der Ferien wöchentlich etwa 370.000 Reisende. Die Terminals öffnen bis Ende Oktober um 3.15 Uhr. Die Sicherheitskontrolle ist von 3.30 Uhr an besetzt.