Etwa 500 Demonstranten in Hamburg gegen Kohlekraft

Klimaaktivisten demonstrieren in Kanus vor dem Kohlekraftwerk Moorburg auf der Elbe. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Etwa 500 Menschen haben am Sonntag nach Polizeiangaben in Hamburg-Moorburg für einen Ausstieg aus der Kohlekraft demonstriert. Zu der Fahrrad-Demo hatten etwa die Klimaschutz-Bewegung «Fridays for Future» und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) aufgerufen. Ebenfalls gegen die Kohlekraft protestierten zuvor 39 Menschen in 14 Kanus auf der Elbe am Kohlekraftwerk Moorburg, sagte ein Polizeisprecher. Es sei bei beiden Demonstrationen zu keinen Zwischenfällen gekommen. Auf Transparenten stand: «Moorburg abschalten» und «Kohle tötet».

Das Kraftwerk Moorburg besteht aus zwei Blöcken mit einer Leistung von jeweils gut 800 Megawatt und ist offiziell seit 2015 in Betrieb. Es ist eines der modernsten und effizientesten Kohlekraftwerke in Deutschland und soll eigentlich bis 2038 am Netz bleiben. Das Kraftwerk kann bis zu elf Terawattstunden Strom pro Jahr erzeugen und stößt bei voller Last jährlich rund acht Millionen Tonnen CO2 aus. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich in der Vergangenheit für einen früheren Ausstieg aus dem Kohlekraftwerk Moorburg ausgesprochen.