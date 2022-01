Etwa 11.000 Fünf- bis Elfjährige in Region Hannover geimpft

Die Mitarbeiterin eines Impfzentrums impft ein Mädchen gegen Corona. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – In der Region Hannover haben mobile Impfteams rund 11.000 Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Corona geimpft – von insgesamt rund 74.000 Fünf- bis Elfjährigen in der Region. Das bedeute, jedes siebte Kind der Altersgruppe sei bereits immunisiert, während es bundesweit etwa jedes neunte Kind sei, teilte die Region Hannover am Dienstag mit. Man gehe davon aus, dass der überwiegende Teil der geimpften Kinder aus der Region stamme, ein Teil allerdings auch aus anderen Regionen. Impfungen in Arztpraxen seien nicht mit eingerechnet. Vor allem der Impfstandort am Zoo Hannover sorge für hohe Impfzahlen – dort seien schon rund 4650 Kinder geimpft worden.

«Ich bin sehr dankbar, dass die Eltern unseren Impfteams das Vertrauen schenken», sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD). «Wir impfen seit dem 15. Dezember vergangenen Jahres und haben sofort gesagt, dass wir so schnell und pragmatisch es geht ein umfangreiches Angebot aufbauen wollen.» Derzeit werde daran gearbeitet, auch in den Kommunen im Umland Kinderimpfungen anbieten zu können.

Nach Einschätzung von Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau tun auch die Kinderärzte alles dafür, die Impfzahlen bei den Jüngsten zu erhöhen: «Diese Zahlen kommen natürlich noch hinzu, was aus unserer Sicht schon eine ordentliche Impfquote nach rund einem Monat ergibt.»

© dpa-infocom, dpa:220111-99-665659/2