ETV-Floorballer starten mit drei Auswärtsspielen in Saison

Hamburg (dpa/lno) – Die Damen und Herren des Eimsbütteler TV Hamburg gehen trotz der schwierigen Vorbereitung und Umstände aufgrund der Corona-Pandemie zuversichtlich in die am Wochenende beginnende Floorball-Saison. Wegen der unterschiedlichen Handhabung in den einzelnen Bundesländern hinsichtlich der Teilnehmerzahl, treten die ETV-Teams allerdings zunächst dreimal auswärts an. Erst am 27. September kommt es gegen Blau-Weiß 96 Schenefeld zum ersten Heimspiel. Die Damen spielen sogar erst am 24. Oktober wieder in der Halle Hoheluft.

Mit Blick auf den Auftakt der Piranhas bei den Red Devils Wernigerode sagte Trainer Mathis Wittneben: «Zum Zeitpunkt der Spielterminierung war nicht klar, wie die neue Verordnung in Hamburg aussehen wird. In Sachsen-Anhalt standen die Zeichen schon auf Grün, da haben wir uns auf einen Wechsel geeinigt.» Die folgenden Partien in Leipzig und Schriesheim seien aber von vornherein so geplant gewesen.

Sportlich wollen beide Teams an die Leistung der im Frühjahr abgebrochenen Saison anschließen. Die Herren hatten die Chance auf die Viertelfinal-Teilnahme, während die Damen bereits für das Halbfinale qualifiziert waren und die Pokalendrunde erreicht hatten.

Spielplan Damen