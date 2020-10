ETV-Basketballer starten in ihre erste Profi-Saison

Ein Basketball fällt durch das Netz vom Basketballkorb. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Für die Männer des Eimsbütteler TV Hamburg beginnt mit der Partie bei der BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen 06 am Sonntag (16.00 Uhr) das Abenteuer Profi-Basketball. Der Aufsteiger in die Pro-B-Liga gibt sich angesichts der Vorbereitung optimistisch, das Minimalziel Klassenverbleib zu realisieren. Zwar gab es in den vergangenen Wochen zwei Niederlagen gegen Meister Itzehoe Eagels, aber auch einen Erfolg gegen den Ligakonkurrenten SC Rist-Wedel.

«Ich denke, man kann die Mannschaften in der neuen Saison ganz schwer einschätzen. Es wird vermutlich einige Überraschungen geben», sagte Sükran Gencay Gencay. Deutschlands höchstklassigste Männer-Trainerin hat für den Saisonauftakt in Sachsen-Anhalt vor allem zwei Wünsche an ihre Spieler, die alle als Nicht-Profis in der neuen Liga antreten: «Wir müssen mit der richtigen Energie ins Spiel gehen, das ist das Allerwichtigste. Und die Jungs sollten das Ganze genießen.»

Das erste Heimspiel der ETV-Basketballer ist für den 25. Oktober (16.00 Uhr) in der Wandsbeker Sporthalle angesetzt. Gegner ist dann der Titel-Mitfavorit EN Baskets Schwelm.

Verzichten muss der ETV in seiner Pro-B-Premieren-Saison allerdings auf den früheren Hamburg-Towers-Spieler Will Barnes. Der 32-Jährige wird nach einvernehmlicher Entscheidung aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen wegen einer Knieblessur nun doch nicht für die Hamburger auf Korbjagd gehen, wie der Verein weiter mitteilte.

