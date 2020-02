Etliche Flüge ab Hannover und Bremen fallen wegen Sturm aus

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Wegen des aufziehenden Orkantiefs «Sabine» sind an den Flughäfen Hannover und Bremen am Sonntag etliche Flugverbindungen gestrichen worden. In Hannover waren Flüge von und nach Paris, Amsterdam, München und Frankfurt betroffen, wie der Flughafen mitteilte. Am Bremer Airport ging es ebenfalls um Verbindungen nach Frankfurt, München, Amsterdam sowie nach Stuttgart. Der übrige Flughafenbetrieb sei derzeit aber nicht beeinträchtigt, sagte ein Sprecher des Bremer Flughafens.