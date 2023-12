Estlands Regierungschefin erhält Marion-Dönhoff-Preis

Hamburg (dpa/lno) –

Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas wird am Sonntag (11.00 Uhr) mit dem Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung geehrt. Die 46-Jährige erhalte den Preis für ihren Beitrag zum Aufbau eines starken und demokratischen Europas, erklärte die Jury nach Angaben der «Zeit»-Verlagsgruppe. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine setze sich Kallas beispielhaft für die Verteidigung der europäischen Freiheiten und Werte ein.

Die Laudatio bei der Feier im Deutschen Schauspielhaus soll der frühere polnische Botschafter in Deutschland, Janusz Reiter, halten.

Einen ebenfalls mit 20 000 Euro dotierten Förderpreis bekommt die Menschenrechtsorganisation Hawar.help e.V., die sich für die Rechte der Frauen im Iran einsetzt. Der Verein wurde in Reaktion auf den Völkermord durch den Islamischen Staat an den Jesiden gegründet. Zur Laudatio wird die Journalistin Natalie Amiri erwartet.

Die Wochenzeitung «Die Zeit», die «Zeit»-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius sowie die Marion Dönhoff Stiftung vergeben den Preis in diesem Jahr zum 21. Mal. Sie sind nach der ehemaligen «Zeit»-Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff benannt, die 1909 in Königsberg geboren wurde und 2002 in Hamburg starb.