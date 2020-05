Ein Notarztwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Lisa Ducret/dpa/Symbolbild

Wolfenbüttel (dpa/lni) – Ein Mensch ist in Wolfenbüttel durch Rauch von angebranntem Essen verletzt worden. Der Bewohner kam in der Nacht zu Freitag mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die übrigen Bewohner des Hauses blieben demnach unversehrt. Schaden am Gebäude entstand nicht.