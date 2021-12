Essen angebrannt: Toter Mann aus Wohnung geborgen

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Wolfenbüttel (dpa/lni) – Ein Mann ist bei einem Brand in Wolfenbüttel ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am frühen Sonntagmorgen im ersten Stock eines Hauses in der Innenstadt ausgebrochen. Demnach kam es durch auf dem Herd stehendes Essen offenbar zu einer «extremen Rauchentwicklung». Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den 71-Jährigen nur noch tot aus seiner Wohnung bergen. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

