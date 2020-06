Esken relativiert Rassismus-Vorwurf an die Polizei

Saskia Esken spricht bei einem Interview und gestikuliert. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Nienburg (dpa/lni) – Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken hat nach ihren Äußerungen über latenten Rassismus bei der Polizei betont, dass sie die Polizei nicht unter Generalverdacht habe stellen wollen. «Eines ist klar, Polizisten wollen keine Rassisten in ihren Reihen», sagte Esken am Donnerstag nach einem Besuch der niedersächsischen Polizeiakademie in Nienburg. Bei der Polizei handele es sich um eine Berufsgruppe, in der es keine schwarzen Schafe geben dürfe. Esken sei sich sicher, dass der überwiegende Teil der Polizisten das genauso sehe. Wenn es um Rassismus und die Polizei gehe, liege das Problem nicht in der Struktur, sondern bei einzelnen Fällen.

Esken hatte die Polizeiakademie auf Einladung von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) besucht, nachdem ihre Äußerungen für Aufregung und Widerspruch auch aus der eigenen Partei gesorgt hatten. Esken hatte in einem Interview gesagt: «Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, die durch Maßnahmen der Inneren Führung erkannt und bekämpft werden müssen.»