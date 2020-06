Esken besucht Polizeiakademie nach Rassismus-Äußerung

Saskia Esken (SPD) spricht. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Nienburg (dpa/lni) – Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken ist nach ihren Äußerungen über latenten Rassismus bei der Polizei am Donnerstag (16.45 Uhr) zu Gast in der niedersächsischen Polizeiakademie in Nienburg. Auf Einladung von Innenminister Boris Pistorius (SPD) nimmt sie dort an einer Vorlesung teil und diskutiert mit Studierenden und Dozenten. Nach Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt in mehreren Städten streiten Politiker darüber, wie stark rassistische Denkmuster in deutschen Sicherheitsbehörden verbreitet sind. Esken hatte mit ihrer Aussage, es gebe auch in Deutschland latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, für Aufregung gesorgt.