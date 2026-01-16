ESC-Bewerber Fischer: Mama ist größter Fan und Kritikerin

Köln (dpa/lni) –
Für den ESC-Bewerber und YouTuber Marti Fischer kommt das wichtigste Feedback zu seiner Arbeit vor allem aus der Familie. «Mein größter Fan und gleichzeitig größte Kritikerin ist meine Mutter», sagte der 35-jährige gebürtige Niedersachse der Deutschen Presse-Agentur. Fischer («Barbaras Rhabarberbar») ist Teil des neu gegründeten Duos Ragazzki, das sich als eines von neun Musik-Acts darum bewirbt, Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien zu vertreten.
Der durch YouTube-Videos bekanntgewordene Fischer kommt aus Salzgitter, lebt aber schon länger in Berlin. Zusammen mit David «Miirtek» Starosciak (33) aus Flonheim (Rheinland-Pfalz), will Fischer mit dem Gute-Laune-Song «Ciao Ragazzki», einem Mix aus Italo-Pop und osteuropäischen Beats, überzeugen. Auch Starosciak gab im Gespräch an, dass viel Support aus der Familie kommt.
