ESC-Bewerber Fischer: Mama ist größter Fan und Kritikerin

16. Januar 2026 4:30
Zusammen mit David «Miirtek» Starosciak (l.) will der aus Salzgitter stammende Marti Fischer (r.) Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Claudius Pflug/ARD/SWR/dpa
Zusammen mit David «Miirtek» Starosciak (l.) will der aus Salzgitter stammende Marti Fischer (r.) Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Claudius Pflug/ARD/SWR/dpa

Köln (dpa/lni) –

Für den ESC-Bewerber und YouTuber Marti Fischer kommt das wichtigste Feedback zu seiner Arbeit vor allem aus der Familie. «Mein größter Fan und gleichzeitig größte Kritikerin ist meine Mutter», sagte der 35-jährige gebürtige Niedersachse der Deutschen Presse-Agentur. Fischer («Barbaras Rhabarberbar») ist Teil des neu gegründeten Duos Ragazzki, das sich als eines von neun Musik-Acts darum bewirbt, Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest (ESC) in Wien zu vertreten. 

Der durch YouTube-Videos bekanntgewordene Fischer kommt aus Salzgitter, lebt aber schon länger in Berlin. Zusammen mit David «Miirtek» Starosciak (33) aus Flonheim (Rheinland-Pfalz), will Fischer mit dem Gute-Laune-Song «Ciao Ragazzki», einem Mix aus Italo-Pop und osteuropäischen Beats, überzeugen. Auch Starosciak gab im Gespräch an, dass viel Support aus der Familie kommt.

© dpa-infocom, dpa:260116-930-552263/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite