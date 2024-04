Es sieht gut aus: Santiano hofft auf Premiere in Hannover

Hannover (dpa) –

Nach schweren Magen-Darm-Infekten zweier Musiker der Band Santiano soll der Tour-Auftakt der Shanty-Rocker voraussichtlich am Samstag in Hannover über die Bühne gehen. «Es sieht gut aus hier», schrieb die Band am Freitag auf Facebook. Zwar habe es zwei weitere Fälle gegeben, aber es sei «seit vorgestern nichts mehr passiert». Alle erholten sich und die Band sei guter Dinge, die verschobene Premiere in Hannover feiern zu können. Am Mittwochabend hatte die Band die Premiere ihrer neuen «Auf nach Doggerland!»-Tour in Schwerin kurzfristig abgesagt – ebenso wie das Konzert in Leipzig am Donnerstag.

«Die dramatische Entwicklung in den letzten Stunden vor der Premiere hat uns selbst geradezu überrumpelt», hatte die Band nach den Krankheitsfällen auf ihrer Facebook-Seite geschrieben. Keyboarder Arne Wiegand erwischte es demnach am Mittwochnachmittag beim Soundcheck, Bandkollege Hans-Timm «Timsen» Hinrichsen wenig später. Beide kamen ins Krankenhaus.

Für Hannover allerdings wagte sich die Band nun mit einem «Funkspruch aus der Deckung»: «Wir sind zuversichtlich und wir denken, Ihr könnt es ebenso sein», schrieb Santiano auf Facebook. Ersatztermine für die ausgefallenen Konzerte wurden bereits bekannt: der 2. Oktober für Schwerin und der 19. April für Leipzig. Die Eintrittskarten behalten demnach ihre Gültigkeit. Am 14. April tritt die Band in Kiel auf.

Santiano stehen seit mehr als zehn Jahren für mitreißende Seemannslieder. Die Band aus dem Norden gehört zu den erfolgreichsten der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland. Ihr erstes Album «Bis ans Ende der Welt» katapultierte die Schleswig-Holsteiner Björn Both, Axel Stosberg, Hans-Timm Hinrichsen und Andreas Fahnert sowie den Briten Pete Sage an die Spitze der Charts.