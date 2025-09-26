«Es ist ein Prozess» – Hjulmand sieht Bayer weiter im Aufbau

Leverkusen (dpa) –

Bayer Leverkusens neuer Trainer arbeitet beim Vizemeister weiter daran, aus den vielen Top-Spielern eine Einheit auf dem Platz zu formen. «Es ist ein Prozess. Zwei extra Trainingseinheiten diese Woche waren sehr gut für uns, aber machen keine komplette Mannschaft. Wir brauchen Zeit und wir brauchen Spiele», sagte Hjulmand vor dem Spiel am Samstag beim FC St. Pauli (15.30 Uhr/Sky).

Mit dem aktuellen Prozess zeigte sich der Däne aber zufrieden. «Wir sind sehr optimistisch. Wir haben eine super Mannschaft und gute Spieler. Wir haben die Möglichkeit, eine hervorragende Mannschaft zu bauen. Aber wir sind immer noch im Aufbau. Wir müssen jedes Spiel Ergebnisse bringen», betonte Hjulmand. «Wir werden sehr hart arbeiten, um besser zu werden. Wir nutzen jede Trainingseinheit, um uns besser aufeinander einzustellen.»

Hjulmand: «Sehr schwieriges Spiel»

Nach vier Spieltagen rangiert die Werkself auf Tabellenplatz elf. Auf den Sieg gegen Eintracht Frankfurt bei Hjulmands Premiere folgte zuletzt ein Remis gegen Borussia Mönchengladbach. Gegner St. Pauli belegt mit zwei Saisonsiegen und einem soliden Start aktuell Rang fünf, musste jedoch zuletzt beim VfB Stuttgart eine Niederlage hinnehmen.

Vor dem Gegner hat Hjulmand Respekt: «Es ist eine super Mannschaft und mein Kollege Alexander Blessin hat einen super Job gemacht. Es ist ein sehr schwieriges Spiel, wir müssen unsere beste Leistung zeigen, um zu siegen», sagte der 53-Jährige. «Wir sind bereit für ein schwieriges Spiel.»