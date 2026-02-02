Es bleibt frostig in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen bleibt es winterlich kalt und teils glatt. Aus östlicher Richtung strömt kalte bis sehr kalte Luft in die beiden Länder, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Nacht zu Dienstag ist demnach mit mäßigem Frost zwischen minus 4 und minus 9 Grad zu rechnen.

Am Dienstag ziehe von Südwesten her Niederschlag auf. Erwartet würden Schnee oder Schneeregen, teils auch gefrierender Regen. Dann drohe Glatteis. Die Höchstwerte lägen zwischen minus 6 Grad im Wendland und 0 Grad im äußersten Südwesten.

Auch in den folgenden Nächten soll es frostig bleiben. Bis Freitag seien stellenweise weitere Schneefälle möglich, vor allem im Osten und Nordosten Niedersachsens. An der Küste und auf den Inseln wehe zeitweise frischer bis starker Ostwind, örtlich seien Sturmböen möglich.