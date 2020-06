Erzbistum Hamburg: Zahl der Katholiken sinkt auf 390 000

Hamburg (dpa) – Im Erzbistum Hamburg leben immer weniger Katholiken. Die Zahl der katholischen Christen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 8000 auf 390 533, teilte das Erzbistum am Freitag mit. Auch die Zahl der Kirchenaustritte sei gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen: 2019 traten 8360 Katholiken aus ihrer Kirche aus. 2018 waren es 7014. Dies geht aus der Statistik für das Jahr 2019 hervor, die die Verwaltung des Erzbistums Hamburg vorgelegt hat.

In ganz Mecklenburg-Vorpommern lebten im vergangenen Jahr 54 462 katholische Christen – 757 Katholiken weniger als 2018. Auch die Zahl der Taufen sank leicht auf 258. Aus der Katholischen Kirche ausgetreten seien in dem Jahr 756 Menschen nach 637 im Jahr 2018.

«Auch wir leiden unter der Vertrauenskrise, in der die katholische Kirche in Deutschland steckt», sagte Erzbischof Stefan Heße. Er setze große Hoffnungen in den Reformprozess auf Bundesebene und auf eine verstärkte Kommunikation im Erzbistum, um diesem Negativtrend entgegenzuwirken.

Leicht gesunken ist im Jahr 2019 die Zahl der Taufen auf 1903 (2018: 2080). 103 Menschen haben sich als Erwachsene taufen lassen (2018: 81). Die Zahl der Trauungen ging von 446 auf 419 zurück. Im Jahr 2019 sind 78 Menschen in die katholische Kirche eingetreten (2018: 71). Die Zahl der Wiederaufnahmen lag bei 181 (2018: 198). Die Zahl der regelmäßigen Gottesdienstteilnehmer sank von 31 450 (7,9 Prozent) im Jahr 2018 auf 30 113 (7,7 Prozent) im Jahr 2019.

