Erzbistum Hamburg: Weniger Kirchensteuern wegen Corona

Ein Gottesdienst im Mariendom. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Die Corona-Krise hat das Erzbistum Hamburg in weitere finanzielle Bedrängnis gebracht. Im ersten Halbjahr 2020 seien 6,6 Millionen Euro (11 Prozent) weniger an Kirchensteuern eingenommen worden als geplant, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Für das gesamte Jahr erwartet Verwaltungsdirektor Alexander Becker einen Rückgang um 15 Millionen. Auch in den kommenden Jahren werde das frühere Niveau nicht mehr erreicht. Sparen will die katholische Kirche nun bei Neueinstellungen und Sachkosten. Investitionen soll aufgeschoben werden.

Bereits im vergangenen Herbst hatte Erzbischof Stefan Heße angekündigt, dass sich die Kirche von Immobilien trennen müsse. Wegen der Finanzlage wurde beschlossen, 8 von 21 Schulen in Hamburg zu schließen. Nach Protesten der Eltern und einer Spendensammlung konnten zwei davon erhalten bleiben. Um die Trägerschaft zweier katholischer Schulen in Schwerin und Rostock kam es zum Streit. Für eine katholische Schule in Lübeck fand sich ein neuer Träger.

Das Erzbistum Hamburg besteht aus den Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein sowie Mecklenburg (ohne Vorpommern). Mit einer Fläche von mehr als 32 500 Quadratkilometern ist es flächenmäßig das größte Bistum in Deutschland, mit knapp 400 000 Katholiken jedoch gleichzeitig eines mit sehr wenigen Gläubigen.

