Erwerbstätigkeit in Hamburg hat 2025 Höchststand erreicht

Rund 1,37 Millionen Menschen waren in Hamburg 2025 im Jahresschnitt erwerbstätig. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zahl der Erwerbstätigen in Hamburg ist vergangenes Jahr auf einen Höchststand gestiegen. Im Jahresdurchschnitt waren nach vorläufigen Zahlen rund 1,37 Millionen Menschen erwerbstätig, wie das Statistikamt Nord in Hamburg mitteilte.

Zu 2024 ist die Zahl damit um 0,9 Prozent gestiegen. Bundesweit stagnierte die Erwerbstätigkeit dagegen auf dem Niveau von 2024.

Erwerbstätige sind Menschen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen oder selbstständig sind oder ohne Lohn in einem Familienbetrieb helfen. In Hamburg entfallen 87 Prozent der Erwerbstätigen auf den Dienstleistungsbereich.