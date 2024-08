Erwartungen an Landesregierung beim Landesbauerntag

Rendsburg (dpa/lno) –

Einmal im Jahr treffen sich die schleswig-holsteinischen Landwirte beim Landesbauerntag. Am Freitag (10.00 Uhr) wird der Auftritt von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit Spannung erwartet. Nach einem Treffen mit dem Präsidenten des Landesbauernverbands, Klaus-Peter Lucht, im März auf dessen Hof hatte Günther zugesagt, zum Landesbauerntag werde es konkrete Aussagen geben. Die Landesregierung wolle den Landwirten mehr Freiräume schaffen und damit den «Respekt gegenüber der Arbeit der Bäuerinnen und Bauern in Schleswig-Holstein zum Ausdruck bringen».

Zur Eröffnung der Agrarmesse Norla in Rendsburg hatte Lucht am Donnerstag eine klare Erwartungshaltung an den Regierungschef formuliert. «Ich habe ihm deutlich gesagt, es ist die Stunde der Wahrheit. Ich erwarte da auch Kompromissbereitschaft.»