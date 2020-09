Erstrunden-Aus für Tennis-Routinier Kohlschreiber in Hamburg

Kohlschreiber ist bei den Hamburg European Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa) – Routinier Philipp Kohlschreiber ist bei den Hamburg European Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 36 Jahre alte Tennisprofi aus Augsburg musste sich am Dienstag dem an Nummer sechs gesetzten Italiener Fabio Fognini nach hartem Kampf mit 6:4, 1:6, 5:7 geschlagen geben. Für Kohlschreiber war es gegen einen seiner Lieblingsgegner im zehnten Aufeinandertreffen erst die dritte Niederlage. Nach 2:19 Stunden nutzte Fognini im Stadion am Rothenbaum seinen ersten Matchball. Zuvor hatten Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann jeweils das Achtelfinale erreicht. Als vierter Deutscher ist am frühen Abend noch Jan-Lennard Struff im Einsatz.

