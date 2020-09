Erstrunden-Aus für Bassilaschwili in Hamburg

Nikolos Bassilaschwili in Aktion. Foto: Trevor Collens/AP/dpa

Hamburg (dpa) – Titelverteidiger Nikolos Bassilaschwili ist bei den Hamburg European Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 28 Jahre alte Tennisprofi aus Georgien, der in der Hansestadt 2018 und 2019 gewinnen konnte, musste sich am Dienstag dem an Nummer vier gesetzten Roberto Bautista Agut aus Spanien mit 4:6, 3:6 geschlagen geben. Das frühe Aus kam auch für den Japaner Kei Nishikori, der gegen Cristian Garin aus Argentinien klar mit 0:6, 3:6 verlor. Der einstige Top-Ten-Spieler Nishikori setzte seine sportliche Talfahrt damit weiter fort. Zuletzt hatte er wegen eines positiven Coronatests auf die US Open in New York verzichten müssen.

Turnier-Tableau

Spielplan für Dienstag