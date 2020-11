Erstmals zwei Gewinner beim NDR Kultur Sachbuchpreis

Hamburg (dpa/lno) – Die Autorin und feministische Aktivistin Caroline Criado-Perez und der promovierte Historiker Andreas Kossert erhalten den NDR Kultur Sachbuchpreis 2020. Damit gehe die Auszeichnung erstmals an zwei Titel, teilte der NDR am Dienstag mit. Nach Ansicht der Jury sind «Unsichtbare Frauen. Wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert» von Criado-Perez und «Flucht. Eine Menschheitsgeschichte» von Kossert die beiden besten in deutscher Sprache erschienenen Sachbücher des Jahres. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 15 000 Euro dotiert.

«Beide Bücher sind herausragend und sie verdienen den NDR Kultur Sachbuchpreis für zwei ganz unterschiedliche Themen, die für unsere Gesellschaft gleichermaßen bedeutsam sind», sagte die Jury-Vorsitzende und NDR Programmdirektorin Hörfunk, Katja Marx. Die Jury wolle dafür sorgen, dass die Themen Migration und Gleichberechtigung auch im Jahr der Pandemie Aufmerksamkeit finden.

Der Preis wird bereits zum 12. verliehen. Wichtigste Kriterien für die Auszeichnung sind, dass das Werk komplexe Zusammenhänge und relevante Themen für ein breites Publikum verständlich darstellt, neue Perspektiven eröffnet und die Lust am Diskurs anregt.

Aufgrund der Absage von Kulturveranstaltungen wird der Preis in diesem Jahr im Rahmen einer Spezialsendung auf NDR Kultur verliehen und nicht bei einer Gala auf Schloss Herrenhausen in Hannover. Zu hören ist die Sendung am Dienstag, 24. November, ab 19.00 Uhr im Radio oder im Stream unter NDR.de/NDRkultur.