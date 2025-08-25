Erstmals Roncalli-Weihnachtszirkus in Lübeck

Zum ersten Mal wird es in Lübeck ein Gastspiel des Roncalli-Weihnachtszirkus geben. (Archivbild) Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB

Lübeck (dpa/lno) –

Erstmals wird es in diesem Jahr in Lübeck einen Roncalli-Weihnachtszirkus geben. Mit dem neuen Programm «Rockin‘ Roncalli» werde der Zirkus vom 11. Dezember an auf dem Platz neben dem Holstentor weihnachtlichen Zauber verbreiten, kündigte der künstlerische Leiter, Adrian Paul, an. «Ich freue mich sehr, dass wir Teil des Lübecker Weihnachtsmarktes sein dürfen», sagte der Sohn des Roncalli-Gründers und Direktors Bernhard Paul bei der Vorstellung des Programms.

Das internationale Ensemble – die Artisten kommen unter anderem aus Spanien, der Ukraine, Äthiopien, Moldau, Italien und Großbritannien – werde eine besonders magische Inszenierung bieten, sagte eine Sprecherin. Eine besondere Rolle werde die Musik spielen, sagte Paul. Neben Rockklassikern der 1960er bis 1990er Jahre würden auch englische Weihnachtslieder neu interpretiert, sagte der leidenschaftliche Gitarrist. Unterstützung erhält Paul von der aus fünf Musikern bestehenden «Rockin‘ Roncalli Christmas Band».

Der Weihnachtszirkus gastiert bis zum 6. Januar 2026 in Lübeck. Gleichzeitig sind auch Gastspiele in Osnabrück, Bremen und Berlin geplant. Dort würden andere Programme gezeigt. «Die Show „Rockin‘ Roncalli“ ist aber nur in Lübeck zu sehen», sagte Paul.