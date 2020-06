Erstmals Bürgerschaftssitzung mit allen Abgeordneten

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Erstmals seit der Wahl im Februar kommt die Hamburgische Bürgerschaft an diesem Mittwoch mit allen neuen Abgeordneten zusammen, um den Bürgermeister zu wählen. Aus Gründen des Infektionsschutzes waren die bisherigen fünf Sitzungen mit verminderter Abgeordnetenzahl abgehalten worden. Um das Risiko einer Corona-Infektion für die 123 Mandatsträger möglichst gering zu halten, findet auch die Sitzung am Mittwoch wieder nicht im Plenar-, sondern im Großen Festsaal des Rathauses statt, wie die Bürgerschaftskanzlei am Montag mitteilte. Trennschutzwände sollen zusätzlich für Sicherheit sorgen. Wegen der Pandemie ist kein Publikum zugelassen, die Sitzung wird aber live im Internet übertragen.

Neben den Wahlen des Ersten und Zweiten Bürgermeisters sollen die Abgeordneten auch die neu berufenen Senatoren bestätigen. Bei der Bürgermeisterwahl ist Amtsinhaber Peter Tschentscher auf die Stimmen seiner SPD und des grünen Koalitionspartners angewiesen. Zweite Bürgermeisterin will erneut Katharina Fegebank (Grüne) werden, die auch im neuen Senat für Wissenschaft und Gleichstellung zuständig sein soll. Vor Beginn der Bürgerschaftssitzung ist die feierliche Unterzeichnung des Koalitionsvertrages geplant, dem am Wochenende Parteitage von SPD und Grünen zugestimmt hatten.