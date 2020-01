Erstmals auch aus Niedersachsen: Umfrage zur Ärzte-Belastung

Ein Arzt misst den Blutdruck einer Patientin. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat erstmals erfragen lassen, wie es um die Gesundheit der angestellten Ärzte in Niedersachsen steht. Die Ergebnisse will die Gewerkschaft heute vorstellen. Die Befragung hat das Institut für Qualitätsmessung und Evaluation (IQME) übernommen – und auch die länderspezifische Auswertung. Darin geht es um Fragen wie: Achten Ärzte auf ihre eigene Gesundheit? Wie zufrieden sind die Ärzte mit ihren Arbeitsbedingungen – erwägen sie gar, ihre ärztliche Tätigkeit aufzugeben? Antworten kamen vor allem von Ärzten in Kliniken. Die bundesweite Ärztebefragung erscheint alle zwei Jahre.

Die Ergebnisse für ganz Deutschland legte der Marburger Bund am Donnerstag vor. Demnach machen vielen Klinikärzten wachsender Zeitdruck und bürokratische Aufgaben zu schaffen. Knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) gab an, häufig überlastet zu sein. Jeder Zehnte geht sogar ständig über seine Grenzen. Drei Viertel (74 Prozent) sehen sich wegen der Arbeitszeitgestaltung in der eigenen Gesundheit beeinträchtigt, etwa mit Schlafstörungen oder häufiger Müdigkeit. Für die Studie beteiligten sich im September und Oktober 2019 rund 6500 angestellte Ärzte an einer Online-Befragung.