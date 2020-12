Erstkontakt mit Coronafall: Wiebe in Quarantäne

Danilo Wiebe (L) auf dem Spielfeld. Foto: Hasan Bratic/dpa/Archivbild

Braunschweig (dpa) – Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss im Niedersachsen-Duell mit dem VfL Osnabrück coronabedingt auf seinen Stammspieler Danilo Wiebe verzichten. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde als Erstkontakt einer an Covid-19 erkrankten Person eingestuft und trotz zweier eigener negativer Corona-Tests vom zuständigen Gesundheitsamt in eine zehntägige Quarantäne beordert. Das teilten die Braunschweiger am Sonntag knapp eine Stunde vor dem Anpfiff des Spiels mit.

