Erstes Training nach Aufstieg: Großer-Fan-Jubel für HSV

Hamburg (dpa) –

Beim ersten Training seit dem feststehenden Bundesliga-Aufstieg sind die Spieler des Hamburger SV am Donnerstag von mehreren hundert Fans empfangen worden. Auf dem Weg zum Trainingsplatz am Volksparkstadion gingen Robert Glatzel und Co. durch ein Spalier singender und klatschender Anhänger.

Der HSV hatte die ersehnte Erstliga-Rückkehr am vergangenen Samstag durch einen 6:1-Sieg gegen den SSV Ulm 1846 perfekt gemacht. Danach gab Trainer Merlin Polzin seiner Mannschaft vier Tage frei. Am letzten Zweitliga-Spieltag müssen die Hamburger noch einmal bei der SpVgg Greuther Fürth antreten (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky).