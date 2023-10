Umgestürzter Baum erschlägt Autofahrerin auf Fehmarn

Fehmarn (dpa) –

Ein im Sturm umgestürzter Baum hat eine 33 Jahre alte Frau in ihrem Auto auf der schleswig-holsteinischen Ostseeinsel Fehmarn erschlagen. Das Unglück im Kreis Ostholstein ereignete sich am Freitagnachmittag, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Frau lebte auf der Insel. Zu den genauen Umständen des Unglücks konnte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen.

Am Freitag tobte ein heftiger Oststurm über Schleswig-Holstein, der Äste von Bäumen riss und das Wasser an die Küsten trieb. Strände und Ufer wurden überflutet. Der Zug- und Autoverkehr wurde vielerorts behindert. In der Nacht soll sich das Wetter wieder beruhigen und das Hochwasser zurückgehen.