Erstes Mal seit Corona: Bremer Sechstagerennen gestartet

Bremen (dpa/lni) –

In Bremen hat am Freitagabend das erste Sechstagerennen seit vier Jahren begonnen. Die Sängerin Vanessa Mai gab in der ÖVB-Arena den Startschuss zu dem traditionsreichen Bahnradsport-Event, das 1965 zum ersten Mal ausgetragen wurde, zuletzt aber wegen der Coronavirus-Pandemie und wegen des Krieges in der Ukraine dreimal abgesagt wurde.

Die wichtigste Neuerung beim Comeback: Die Bremer «Sixdays» finden bis zum 15. Januar nur noch an vier Tagen statt. Von diesem kompakteren Format versprechen sich die Veranstalter geringere Kosten und eine größere Attraktivität für das Publikum. Sie rechnen bis Montagabend mit etwa 60.000 Besuchern. Das ist die Gesamtzahl, die 2020 an sechs Renntagen erreicht wurde.

Am Start sind in diesem Jahr unter anderem die aktuellen Bahnrad-Weltmeister Jan Willem van Schip und Yoeri Havik aus den Niederlanden, die ehemaligen Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhardt aus Deutschland sowie die Olympiasiegerin Franziska Brauße.