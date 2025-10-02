Erstes Krabben pulen für Landwirtschaftsminister Rainer

Büsum (dpa/lno) –

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (60) hat sich in Büsum einer bisher nicht gekannten Herausforderung gestellt. Der CSU-Politiker wagte sich ans Krabben pulen. Nach ersten Fehlversuchen und mit Unterstützung seines schleswig-holsteinischen Amtskollegen Werner Schwarz (CDU) klappte es aber schnell prima. Und die Mühe lohnte: «Das war eine echte Premiere, ich glaube, man hat es ein bisserl gesehen.» Am zweiten Glied müsse man die Krabben drehen, habe er gelernt.

Schmeckt es denn? «Selbstverständlich», sagte der Minister, «ich esse sehr gerne Fisch und Meeresfrüchte. Ich freue mich jetzt auf das Krabbenbrötchen». Den üppigen Belag dafür musste er aber nicht mehr selbst pulen. Rainer war nach Büsum gekommen, um mit Krabbenfischern über ihre Arbeit zu sprechen.