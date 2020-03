Öffentliches Leben ruht: Erster Corona-Toter in Hamburg

Ein menschenleererer Spielplatz auf einer Rasenfläche in Hamburg befindet sich unmitten von Häusern. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Tag eins der in der Nachkriegsgeschichte Hamburgs noch nie dagewesenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Krise: Sämtliche Schulen der Hansestadt sind am Montag unmittelbar nach Ende der März-Ferien vorerst bis Ende des Monats geschlossen worden. Das gilt auch für die Kitas der Stadt. Daneben hat der Senat bereits am Sonntag ein Verbot aller öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen und Versammlungen unabhängig von der Teilnehmerzahl angekündigt. Davon sind auch Clubs, Bars, Casinos, Bordelle, Fitnesscenter, Jugend- und Stadtteilzentren sowie alle Sportanlagen betroffen. Unterdessen bestätigte die Gesundheitsbehörde am Montag den ersten Todesfall in Hamburg aufgrund einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

Es handele sich um einen Bewohner einer Seniorenresidenz im Stadtteil Klein Borstel, sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde. Der Mann sei bereits am Freitag gestorben und man habe nun bei Untersuchungen posthum das Virus festgestellt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Nach dpa-Informationen war der Mann 1944 geboren, zu möglichen Vorerkrankungen war zunächst nichts bekannt. Bis Sonntag wurden in Hamburg 38 neue Infektionen bestätigt. Damit stieg die Gesamtzahl der Infektionen in der Hansestadt auf 196.

Es handelt sich zwar um den ersten Menschen, der im Norden an den Folgen der neuen Covid-19-Krankheit starb, aber nicht um das erste Todesopfer aus Hamburg oder Schleswig-Holstein. Bereits am 8. März war ein 60-jähriger Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg an Covid-19 gestorben, allerdings während eines Urlaubs in Ägypten. Der Mann, der bei der Hamburger Feuerwehr gearbeitet hatte, gilt als erster deutscher Corona-Toter.

Trotz der offiziell geschlossenen Schulen gebe es für Kinder, deren Eltern Betreuungsprobleme haben, eine Notbetreuung, sagte der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht, der Deutschen Presse-Agentur. «Es muss sich niemand rechtfertigen. Wer in die Schule kommt, wird auch betreut.» Das gelte für alle Kinder und nicht nur für Kinder von Eltern mit sogenannten systemrelevanten Berufen in medizinischen Bereichen, bei der Polizei, der Feuerwehr oder der Müllabfuhr. «Alle Schulen sind geöffnet. Es wird niemand abgewiesen.»

Am Nachmittag wollte die Behörde Informationen zur Zahl der Betroffenen vorlegen. Bislang sei davon ausgegangen worden, dass etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in den Schulen betreut würden. Es habe sich aber bereits abgezeichnet, dass es wohl deutlich weniger seien. Etwa an der Grundschule Hoheluft war gar kein Kind für eine Notbetreuung erschienen. Für die Kitas kündigte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) für Dienstag Informationen zur Notbetreuung an.

Bei den Gesundheitsämtern zeichnete sich unterdessen eine Überlastung ab. So sagte ein Ratsuchender der dpa, er versuche seit Sonntagabend erfolglos, jemanden über die Ärzte-Hotline 116 117 zu erreichen. Auch die Hotline-Nummern der jeweiligen Gesundheitsämter seien überlastet. «Bisher habe ich dort auch noch niemanden erreicht», sagte der Betroffene, der Kontakt mit einer Person hatte, die eventuell mit dem Coronavirus infiziert ist. Auch sein Hausarzt habe ihm nicht weiterhelfen können. «Dort sagte man mir, ich solle die Hotline-Nummern wählen.» Ebenso erging es einem anderen Hamburger, der aus einem Skigebiet in Italien zurückgekehrt war. «Unter der Hotline-Nummer haben wir niemanden erreicht», sagte der 55-Jährige. Ihm konnte jedoch sein Hausarzt helfen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) warnte vor einem akuten Mangel an Blutspenden und bat die Bevölkerung eindringlich, weiter zum Spenden zu gehen. «Die Versorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten ist derzeit noch auf niedrigstem Niveau gesichert», sagte der medizinische Geschäftsführer des DRK-Blutspendediensts Nord-Ost, Torsten Tonn. Doch das könne sich angesichts der Infektionsdynamik rasch ändern. «Sollten in den kommenden Tagen nicht genügend Blutspenden eingehen, wäre die Patientenversorgung innerhalb kurzer Zeit nicht mehr lückenlos abgesichert.»

Nach SPD, Grünen, CDU und AfD sagte am Montag auch die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft ihre ursprünglich für den Abend geplante Fraktionssitzung wegen der Corona-Pandemie ab. Die neu gewählten Abgeordneten würden nun am Mittwoch kurz vor der konstituierenden Sitzung der Bürgerschaft «unter Einhaltung der allgemein empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen im Rathaus zusammenkommen und sich dort als Fraktion konstituieren», teilte ein Sprecher mit.

Angesichts des stark eingeschränkten öffentlichen Lebens forderte die CDU schnelle und unbürokratische Hilfen für die Hamburger Wirtschaft. Zwar habe der Gesundheitsschutz oberste Priorität, weswegen er die vom rot-grünen Senat eingeleiteten Maßnahmen unterstütze, sagte der Landesvorsitzende Roland Heintze. Zugleich müsse die Wirtschaftskraft der Stadt erhalten werden. Förderkredite, öffentliche Bürgschaften und der Beschluss des Bundeskabinetts, das Kurzarbeitergeld zu stärken, seien richtige Maßnahmen.

Zunächst ohne Einschränkungen lief am Montag der Regional- und Nahverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein. Nur der Schülerverkehr sei eingestellt worden, teilten Sprecher von Verkehrsbetrieben mit. Zudem sei die Fernverbindung von Hamburg nach Kopenhagen eingestellt worden, da es Einreiseverbote an der deutsch-dänischen Grenze gibt. Der Zugverkehr von und nach Sylt werde planmäßig abgewickelt. Wie es in den kommenden Tagen weitergehe, nachdem die Insel für Feriengäste gesperrt wurde, müsse sich zeigen, sagte eine Bahn-Sprecherin.