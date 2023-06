Erstes Blutspende-Mobil für Uni-Klinik in Kiel

Eine Medizinische Mitarbeiterin hält eine Blutkonserve in den Händen. Marius Becker/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) –

Mit einem neuen Blutspende-Wohnwagen des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) sollen künftig im ganzen Land mehr Menschen zum Blut spenden motiviert werden. Die mobile Blutspendeeinrichtung, die gemeinsam mit dem Hobby-Wohnwagenwerk aus Fockbek nach arzneimittelrechtlichen Standards entwickelt wurde, wird voraussichtlich Ende des Jahres fertig gebaut sein, wie es vom Universitätsklinikums hieß.

Von 2024 an soll der Wohnwagen dann in ganz Schleswig-Holstein Blutspenden möglich machen – beispielsweise bei Unternehmen, Universitäten oder Veranstaltungen. So soll die Hürde zum Spenden der ewigen Mangelware Blut verringert werden. Den Angaben zufolge gilt das Fahrzeug als Deutschlands erstes Blutspendemobil auf Wohnwagenbasis. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» berichtet.

Die Umsetzung des Projekts wird von der Förderstiftung des Klinikums finanziert. Bereits seit zehn Jahren fördert die Stiftung innovative Medizinprojekte, in diesem Jahr mit einer Rekordsumme von 430.000 Euro. Zu den zwölf Projekten gehört neben dem Blutspendemobil auch eine Ultrazentrifuge zur schnelleren Untersuchung von Blutproben für die Parkinson-Diagnose. Das Projekt habe mit der Vorstellung eines neuartigen Bluttests die Gold-Platzierung des Förderausschusses erhalten.

Förderungen erhielten auch ein Echtzeit-MRT für eine schnellere, präzisere Bildgebung bei kleinen Kindern und der Einsatz einer künstlichen Intelligenz, mit der Darm-Polypen besser erkannt werden können.

Seit der Gründung der Stiftung 2013 wurden bereits 122 medizinische Leuchtturm-Projekte gefördert, fast drei Millionen Euro wurden dafür ausgeschüttet. Für die Förderung können Anträge eingereicht werden.

Das Geld kommt auch von 71 Kuratoriums-Mitgliedern, darunter bekannten Unternehmen wie Fielmann und Konditorei Junge. Vorsitzender des Kuratoriums ist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).