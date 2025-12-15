Erstes betreutes Wohnprojekt für psychisch kranke Frauen

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg gibt es ein neues betreutes Wohnprojekt, das sich speziell an psychisch erkrankte Frauen richtet. Die Unterkunft in Bahrenfeld bietet Platz für bis zu 41 Bewohnerinnen und vereint Wohnen, sozialpädagogische Betreuung sowie ärztliche Versorgung unter einem Dach, teilte die Sozialbehörde mit. Die bestehende öffentlich-rechtliche Unterbringung am Standort wurde hierfür in den vergangenen Monaten konzeptionell weiterentwickelt.

«Ziel ist es, die Lebenssituation von Frauen, die aufgrund psychischer Erkrankungen in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung leben, weiter zu verbessern», sagte Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD). «Mit der ersten speziell ausgerichteten Wohnunterkunft schaffen wir einen Ort, an dem Frauen Stabilität und neue Kraft gewinnen können. Schritt für Schritt lernen sie, ihren Alltag wieder selbstbestimmt zu gestalten und erhalten die Unterstützung, die sie für einen gelungenen Neuanfang brauchen.»