Erster Tidepolder an der Ems soll 2024 in Betrieb gehen

Westoverledingen (dpa/lni) –

Um mehr flusstypischen Lebensraum an der ökologisch angeschlagenen Unterems zu schaffen, soll ein erster Tidepolder in Coldemüntje im Landkreis Leer 2024 an den Start gehen. Zurzeit wird an dem 36 Hektar großen Polder hinter dem Emsdeich in der ostfriesischen Gemeinde Westoverledingen gebaut. Die Fläche, die einer Größe von etwa 50 Fußballfeldern entspricht, soll über ein Einlassbauwerk unter dem Emsdeich mit dem Fluss verbunden werden. Teile der Polderflächen sollen dann nach Angaben der zuständigen Geschäftsstelle des Masterplanes Ems im Takt der Gezeiten überflutet werden und wieder trocken fallen. Auf diese Weise sollen Flachwasserzonen und Wattflächen entstehen – so wie es sie früher vor Begradigungen und Vertiefungen häufiger an der Ems gab.

Der Tidepolder ist eine der ersten Maßnahmen des Masterplanes Ems 2050, der vor rund acht Jahren initiiert wurde. Anrainer, Bund, Land und Naturschutzverbände vereinbarten damit Maßnahmen, um einerseits den schlechten ökologischen Zustand der Ems zu verbessern und um andererseits auch die maritime Wirtschaft in der Region zu sichern.

Insgesamt sollen bis 2050 insgesamt 500 Hektar ästuartypischer Lebensraum entstehen. Als Ästuare werden die Mündungsbereiche großer Flüsse in das Meer bezeichnet. Neben dem Tidepolder in Coldemüntje sind auch Polder bei Leer und in Stapelmoor bei Weener in Planung.