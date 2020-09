Erster Sieg in 3. Liga für Frings: 2:0 gegen Uerdingen

Ein Ball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Düsseldorf (dpa) – Der KFC Uerdingen wartet in der 3. Fußball-Liga weiter auf den ersten Punkt, Torsten Frings dagegen feierte seinen ersten Sieg. Mit seinem neuen Trainer gewann der SV Meppen am Montagabend in Düsseldorf gegen die Krefelder mit 2:0 (1:0). Die Treffer für die Mannschaft des ehemaligen Nationalspielers erzielten Marcus Piossek in der 22. Minute mit dem Kopf und Valdet Raman mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (59.). In der hektischen Schlussphase erhielten Dave Gnaase (Uerdingen) und Luka Tankulic (Meppen) jeweils eine Gelb-Rote Karte (87.).

