Erster Sieg für Aufsteiger Havelse: 1:0 gegen Viktoria Köln

Ein Fußball liegt auf dem Rasen. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Garbsen (dpa/lni) – Aufsteiger TSV Havelse kann in der 3. Fußball-Liga doch noch gewinnen. Der Tabellenletzte aus Niedersachsen siegte am Freitag gegen Viktoria Köln mit 1:0 (1:0) und holten am 9. Spieltag den ersten Saison-Erfolg. Knapp eine Woche nach dem ersten Punktgewinn in Würzburg (0:0) sorgte der Kanadier Kianz Froese in der 33. Minute per Foulelfmeter für den einzigen Treffer. Zuvor wurde Julius Düker im Kölner Strafraum gefoult. Mit vier Punkten bleibt der Club aus der Nähe von Hannover weiterhin auf Platz 20.

