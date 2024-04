Erster Schultag nach den Osterferien in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Die in diesem Jahr ungewöhnlich langen Osterferien in Schleswig-Holstein sind zu Ende. Für die rund 368.200 Kinder und Jugendlichen an den öffentlichen allgemeinbildenden und den berufsbildenden Schulen in Schleswig-Holstein beginnt am Montag wieder der Alltag. Schleswig-Holstein war in diesem Frühjahr als letztes Bundesland in den Urlaub gestartet. Mit knapp dreieinhalb Wochen waren die Ferien zudem besonders lang. Ein Trostpflaster für alle, die sich nur schwer wieder an die Schule gewöhnen: Bereits in der zweiten Woche nach den Ferien gibt es mit dem Maifeiertag einen freien Mittwoch.