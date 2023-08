Erster Schultag in Schleswig-Holstein nach den Sommerferien

Kiel (dpa/lno) –

Ausschlafen, Verreisen und machen, was man will. Damit ist für die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in Schleswig-Holstein erstmal Schluss. Am Montag beginnt nach den Sommerferien die Schule. Etwa 368.200 Schüler werden in den 795 öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen erwartet. Das sind rund 0,5 Prozent Schüler mehr als im Vorjahr. Rund 24.500 Kinder werden nach Angaben des Bildungsministeriums eingeschult.

Unter den Kindern und Jugendlichen sind auch rund 20.000 Flüchtlinge. Die Landesregierung stellt nach Angaben von Bildungsministerin Karin Prien (CDU) in diesem Schuljahr zusätzlich 751 Lehrerstellen zur Verfügung, so dass deren Zahl auf 24.411 steigt. 133 unbefristete Stellen seien noch nicht besetzt.