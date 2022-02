Erster Schritt zur Aufhebung der Corona-Maßnahmen in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg tritt heute die erste Stufe der von Bund und Ländern geplanten dreistufigen Aufhebung aller Corona-Maßnahmen in Kraft. Geimpfte und Genesene können damit wieder in unbegrenzter Zahl privat zusammenkommen. Außerdem fallen das Alkoholverkaufsverbot für den Handel nach 22.00 Uhr und die 23.00-Uhr-Sperrstunde in der Gastronomie weg. Der Außer-Haus-Verkauf offener Getränke bleibt aber auch nach der am Freitag geänderten Eindämmungsverordnung verboten, wie die Sozialbehörde mitteilte.

Für Ungeimpfte gilt weiterhin eine Kontaktbeschränkung auf die Mitglieder des eigenen Haushalts sowie maximal zwei weitere Personen eines anderen Haushalts.

Wie schon im Einzelhandel wird ab Samstag auch in Museen, Gedenkstätten, Archiven, Ausstellungshäusern, Bibliotheken, zoologischen und botanischen Gärten sowie Tierparks das 2G-Zugangsmodell (geimpft oder genesen) durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. Zudem entfallen alle Beschränkungen auf öffentlichen Spielplätzen.

