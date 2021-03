Erster Linke-Bürgermeister im Norden hat Amt niedergelegt

Hartmut Jensen, der erste Bürgermeister der Linken in Schleswig-Holstein. Foto: Wolfgang Runge/dpa/Archivbild

Schwabstedt (dpa/lno) – Rund zweieinhalb Jahre nach seiner Wahl zum ersten Bürgermeister der Linken in Schleswig-Holstein hat Hartmut Jensen aus dem nordfriesischen Schwabstedt sein Amt niedergelegt. Als Begründung zog der 60-Jährige auf der Gemeindevertreterversammlung am Donnerstag einen historischen Vergleich. Jensen sagte, er fühle sich an die Endzeit der Streibl-Ära (Max Streibl, CSU / 1993) erinnert: Er werde «alles gegen einen Masken-Skandal beziehungsweise eine «Amigo-Affäre» auf Kommunalebene unternehmen», begründete er seine Entscheidung. «Machenschaften zum Wohle Einzelner werde ich niemals unterstützen.»

Hintergrund war ein Streit Jensens mit der Mehrheit der Gemeindevertreter um den Ankauf von Bauland. Dabei ging es unter anderem um den frühzeitigen Verzicht der Gemeinde auf eine Bürgschaft. Der Kreis Nordfriesland und das Amt Nordsee-Treene hatten zuvor übereinstimmend von einer Rückgabe der Bürgschaft «dringend» abgeraten.

Jensen hatte seit Sommer 2018 gemeinsam mit SPD, CDU und der Wählergemeinschaft die Geschicke der rund 1350 Schwabstedter gelenkt. Er trat nach eigenen Angaben zum 31.12.2020 als Bürgermeister zurück.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-975078/2