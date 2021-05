Erster Heuler der Saison in Seehundstation Friedrichskoog

Der Seehund Lønne verlässt eine Transporttonne. Foto: Frank Molter/dpa

Friedrichskoog (dpa) – «Lønne» ist der erste Heuler der Saison in der Seehundstation im schleswig-holsteinischen Friedrichskoog. Das Jungtier wurde am 11. Mai als Frühchen in List auf Sylt gefunden, wie die Seehundstation am Mittwoch mitteilte. Nach einem 14-tägigen Aufenthalt im Erholungsbereich unter einer Wärmelampe darf Lønne nun in den Aufzuchtbereich. Auf den jungen Seehund warten bereits weitere Spielgefährten, die ebenfalls neu aufgenommen wurden.

Ein Heuler ist ein von der Mutter verlassenes Seehundjunges, welches aus Hunger und Einsamkeit heult und ohne menschliche Hilfe nicht überleben würde. Die Jungtiere werden in der Seehundstation aufgepäppelt und auf das Leben in Freiheit vorbereitet. Die durchschnittliche Aufzuchtzeit beträgt 70 Tage. In Friedrichskoog wurden letztes Jahr 236 Robben eingeliefert, darunter 199 Seehundheuler, wie eine Tierärztin der Station sagte.

Die Seehundstation ist seit Mitte Mai wieder für Besucher geöffnet, sie brauchen jedoch einen negativen Corona-Test.

