Erster Einsatz für Perez de Vargas – Kiel setzt sich durch

Kiel (dpa/lno) –

Der THW Kiel hat den achten Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Die Norddeutschen setzten sich in ihrem Heimspiel gegen den Aufsteiger Bergischer HC mit 43:35 (24:22) durch. Elias Ellefsen á Skipagøtu mit 14 Toren für den THW und Lukas Becher mit sieben Treffern für die Gäste waren die besten Werfer einer tor- und temporeichen Partie

Erstmals kam beim Rekordmeister der spanische Torwart Gonzalo Perez de Vargas zum Einsatz. Der 34-Jährige hatte sich im Februar, vor seinem Wechsel vom FC Barcelona nach Kiel, das Kreuzband gerissen. Dafür musste THW-Trainer Filip Jicha auf die angeschlagenen Eric Johansson, Petter Överby und Magnus Landin verzichten.

Der BHC, der unter der Woche die TSV Hannover-Burgdorf nach zwei Verlängerungen aus dem Pokal geworfen hatte, begann ohne großen Respekt. Bis zum 19:19 in der 26. Minute war die Partie komplett ausgeglichen. Erst danach setzen sich die Kieler allmählich ab. Mit seinem Treffer zum 37:29 (45.) hatte der Kieler Linksaußen Rune Dahmke die Partie vorentschieden. Nach wiederholtem Foulspiel sah Gästespieler Lars Kooij noch die Rote Karte (58.).